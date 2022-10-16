شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الإفراج عن المسجونيين تأكيد لنية الدولة فى ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، أن الدولة المصرية ومؤسساتها القضائية والأمنية تؤكد عزمها الصادق على فتح صفحة جديدة مع أحزابها السياسية وشبابها المتحمس.

وأشار إلى أن توالى الإفراجات عن المسجونين وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً تشير إلى ذلك بوضوح وبشكل لا يستطيع أى حزب أو شخص تجاهله، معلنا ترحيبه بإعلان النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى صباح اليوم ،الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا ، ليقترب ما تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم الى ألف شاب مصرى وهو ما أدخل السعادة إلى قلوب أسرهم وأصدقائهم وزملائهم ، وخلق أجواء إيجابية حول الحوار الوطنى ومخرجاته وعلى رأسها الإصلاح السياسي والحزبي والانتخابى وهو ما يؤكد نية الدولة الصادقة لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى على أرض الواقع المصرى بحيث تخلق واقعاً جديداً يتفق مع أحكام الدستور

ووجه رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب «ناجى الشهابى» التحية والشكر لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية لإستجابتهم لتقارير لجنة العفو الرئاسى الدارسة لأوضاع المحبوسين إحتياطيا فى تهم تتعلق بالرأى والنشر و التعبير وإخلاء سبيل هؤلاء الأبناء من شباب الوطن ، بل تذليل كل العقبات والصعاب التى قد تواجههم بعد الإفراج من حيث إعادتهم إلى أعمالهم السابقة أو توفير فرص عمل لمن كان لا يعمل فى خطوات وإجراءات غير مسبوقة لإدماجهم في المجتمع مما يؤكد حرص الدولة ومؤسساتها عليهم وسماحتها مما يجعلنا متفائلين بالمستقبل ومستبشرين خير بالحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسى وأقترب مواعيد إنعقاد لجانه الفنية المنبثقة عن المحاور الثلاثة ومناقشة قضاياه التسع عشر بعمق وعلم وموضوعية وإخلاص للوطن .