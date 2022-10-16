شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة عمل لجنة التعليم بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا لها عصر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأكد سامى هاشم أن دور الانعقاد الحالى سيكون حافلا بالموضوعات والقضايا الهامة، التى تخص التعليم فى مصر، سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم العالى، لافتا إلى أن اللجنة ستنظم عددا كبيرا من الزيارات للمدارس المختلفة.

وقال هاشم خلال الاجتماع أن هناك عدد من القضايا سيتم طرحها على مائدة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى منها قضية الجمعيات الأهلية وكذلك مشكلات التنسيق لافتا إلى أن اجتماع اللجنة غدا الاثنين سيشهد حضور وزير التعليم العالى فيما يحض وزير التربية والتعليم الجلسة العامة الثلاثاء وكذلك اجتماع لجنة التعليم بعدها بالمجلس.