شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: استمرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد قدوم الدولة نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بدأت تخطو بخطى واثقة نحو مستقبل الجمهورية الجديدة وسوف تمضي قدما وبخطوات واثبة لتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الإصلاح السياسي من خلال حوار وطني تجرى فاعليات على قدم وساق ويتحرك للأمام بخطوات فاعلة، الأمر الذي خلق تفاعل وحالة حوار حر ويزيد من التقارب بين كافة الاحزاب والتيارات السياسية المختلفة.

وأشار عبد القوى في تصريحات خاصة إلى أن قرارات العفو الرئاسي هي النتاج الأول للحوار الوطنى، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بإنهاء ذلك وبالفعل لا يمر أسبوع إلا وتكون هناك قرارات للعفو عن المحبوسين .

والجدير بالذكر أنه تم الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.