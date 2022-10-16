شكرا لقرائتكم خبر عن معارض ملابس مجانية لغير القادرين وأخري مخفضة وقوافل طبية شاملة وندوات زراعية ودورات تدريبية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة، تواصلت أمانة مراكز وأقسام، الهرم والصف والحوامدية وقسم الجيزة، جهودها في دعم الحملة القومية لمواجهة شلل الأطفال بتوفير وسائل لنقل الأطفال وذويهم إلى مقرات الحملة فضلًا عن توفير الدعم اللازم ووسائل الإعاشة للأطقم الطبية المشاركة في الحملة.

كما أطلقت أمانة مركز العياط، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، في قرية برنشت، مع توفير كافة أوجه الدعم للفريق الطبي القائم على القافلة، ونظمت أمانة الحزب بالسادس من أكتوبر زيارة ميدانية لمستشفى أكتوبر العام لتقديم الدعم اللازم لإدارة المستشفى مع توزيع حلوى المولد على المرضى ومرتادي المستشفى.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بتوزيع حلوى المولد على الفئات الأكثر احتياجًا بكافة المركز مع تخصيص كميات كبيرة لصالح أطفال دور الأيتام، كما نظمت أمانة قسم الجيزة، معرضًا مجانيًا للأيتام وغير القادرين تم فيه طرح الملابس الجاهزة والأحذية والشنط الجلدية، بالتعاون مع أمانة المراة بالمحافظة.

وفي محافظة أسوان، تواصل أمانة مركز إدفو، قوافله الطبية للكشف الطبي علي أمراض العيون ومكافحة العمي في قري المركز، وأقيمت القافلة في منطقة الصعايدة قبلي، وقدمت الخدمة خلالها للمواطنين ،ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية، وتواصل الأمانة تغطية كافة المناطق بمركز إدفو تبعا لاحتياجات كل منطقة.

كما تواصل أمانة مركز إدفو، توزيع عدداً من عبوات حلوي المولد النبوي الشريف، علي المرضي والعاملين بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفى السباعية ومدينة الرديسية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، مقدمين خلالها التهانى للمرضى والعاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة أسيوط،نظمت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز القوصية، ندوة تثقيفية عن أمن المعلومات والإنترنت "الأمن السيبراني" حاضرت فيها مدربة بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وتناولت الندوة كافة أنواع المخاطر التي قد تصيب أجهزة الحاسب الآلى من فيروسات وبرامج تجسس واختراقات وطرق الوقاية منها، والتأكيد علي حرص الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على حماية المواطن المصري بالقرار الوزاري رقم 13507 لسنة 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات وذلك لرصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال النظم الفنية والتقنية الحديثة.

كما نظمت أمانة مركز ساحل سليم، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، في قرية بويط، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتحدث المشاركون في الحفل علي حرصهم كل عام على الإحتفاء بذكرى مولد أشرف الخلق لتصحيح السلوك والإقتداء بسنته وسيرته العطرة ثم تحدث عن التحديات التى تواجه الوطن نتيجة الظروف السياسية والعسكرية العالمية وضرورة الوعى بكل مايحاك ضد الوطن والحفاظ عليه خلف القيادة السياسية الحكيمة، ثم تناول بعض من سيرة وأخلاق رسول الله ﷺ، وأختتم الحفل بأناشيد دينية.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة قطاع الأعمال بمركز سمسطا، ندوة زراعية، بعنوان" النباتات الطبية والعطرية طريق زيادة الصادرات والمساهمة في توطين الصناعات الدوائية"، وذلك بمقر أمانة سمسطا، حضرها عدد من منتجي النباتات الطبية والعطرية، وتهدف إلي الإهتمام بالميزة التنافسية للمحافظة، في إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتشجيع التصنيع الزراعي والتعرف على مشاكل المنتجين وحصرها والعمل على حلها، ودراسة مُقترح بإنشاء رابطة أو مئات قانوني خاص بهم، وتناولت الندوة مشاكل منتجي النباتات الطبية والعطرية، ومشاكل التصدير، والمعوقات التي تواجههم، وكيفية إنشاء رابطة لهم في إطار قانوني، كما تم مناقشة كارت الفلاح وأهميته.

وفي محافظة الإسماعيلية، أقامت أمانة مركز الإسماعيلية، معرضاً لبيع الأدوات المنزلية والمفروشات والسلع المعمرة، بأسعار مخفضة، وتخفيفاً عن كاهل الأهالي، ويضم المعرض الادوات المنزليه والمفروشات والسلع المعمره الذي تنظمه شباب الخريجين والأسر المنتجة، تيسيرا على المواطنين.

وفي محافظة الأقصر، نظمت أمانة المرأة بمركز الأقصر، ندوة ثقافية اجتماعية حملت عنوان "دور الدراما التليفزيونية في حل المشكلات المجتمعية"، لتوعية السيدات بأهمية دور الدراما في طرح المشكلات المجتمعية ووضع حلول لها، حاضر في الندوة التي عقدت بنجع عمرون بمركز ومدينة البياضية وحضرها عدد كبير من السيدات، دكتورة بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وتم خلال الندوة استعراض دور الدراما في تسليط الضوء علي المشاكل المجتمعية ووضع حلول لها للعمل علي تلافي هذه المشاكل من خلال تقديم أعمال تبرز القضايا المجتمعية التي تمس شرائح المجتمع، ونقلها للمشاهد بشكل مرئي وهو ما حدث مؤخرا من خلال تقديم عدد كبير من الأعمال الواقعية في محاولة جدة من صناع الدراما لإيجاد حل لهذه المشكلات إما بعرض كيفية وطريقة التعامل معها أو إعطاء نصائح غير مباشرة للمشاهد.

وفي محافظة مطروح، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء القمة نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بين فريقي النجيلة ومرسي مطروح، والذي انتهي بفوز فريق النجيلة، ليصبح بطلا متوجاً علي مستوي المحافظة، جاء ذلك وسط مشاركة جماهيري كبير وعدد من عمد ومشايخ محافظة مطروح ووهيئة مكتب الحزب، وفي ختام الحفل كرم الفرق الثلاث الاولى وتسليمهم الميداليات والكؤس والهدايا، وهى فرق مركز الضبعه لحصوله على المركز الثالث وفريق مركز مطروح لحصوله على المركز الثانى وفريق مركز النجيله الفائز بالمركز الاول، كما تم تكريم أحسن لاعب بالبطولة والهداف واحسن حارس مرمى والتحكيم والمنظمين وأمانات المراكز.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز المنيا، احتفالية دينية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف وتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك في إطار احتفالات أمانة محافظة المنيا بالمولد النبوي الشريف، وبحضور امين تنظيم المحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية، وقيادات واعضاء الحزب بالمركز، والقيادات الشعبية ولفيف من المواطنين، وشهدت الاحتفالية تقديم بعض الابتهالات الدينية، وتكريم حفظة القرآن الكريم وخاصة من أصحاب ذوي الهمم القادرون بإختلاف، كما قامت أمانة الحزب بالمركز بتوزيع حلوى المولد على مرضى معهد الأورام واطفال مؤسسة تربية البنين وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية بقرية صفط أبو جرج وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت جميع التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة ، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات ، وتمكنت القافلة من الكشف على 245 حالة، وعمل 6 نظارات طبية، وتحويل 3 حالات لإجراء العمليات وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بهم، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانات مراكز أشمون ومنوف وقويسنا، قوافل طبية شاملة عدد كبير من التخصصات الطبية بالمجان، لخدمة أهالي المراكز، وجاءت في البداية من مركز قويسنا، أقيمت القافلة بدار مناسبات المسجد الشرقى بقرية عرب الرمل، وتم الكشف على جميع الحالات والتي تقدر بـ435 حالة، وفي مركز أشمون، أقيمت القافلة الطبية بقرية كفر الحما، لأمراض الباطنة والاطفال والسكر والعظام والتحاليل الطبية، وقدمت القافلة الكشف على حوالى 150 إضافة لتحليل سكر مجانا لعدد 35 حالة، وفي مركز منوف، أقيمت قافلة طبية وقدمت خدماتها لحوالي 641 حالة من أبناء قرية دبركي وشملت معظم التخصصات الطبية.

كما نظمت أمانة مدينة منوف، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، في قرية دبركي، وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا.

كما أقامت أمانة مركز الباجور، معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في قرية مشيرف، ومع الساعات الأولى لإفتتاح المعرض شهد حضور كبير من مختلف الفئات والأسر، وأثني الجمهور علي التنظيم الرائع للمعرض وتوافر منتجات وسلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مقارنة بأسعار السوق، كما طالب زوار المعرض بإتاحة الفرصة بتكرار تنظيم المعرض مرة أخري .

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية وذلك بمقر دار مناسبات قرية " بدخلو"، بمركز الداخلة وذلك بعد أن جرى تنفيذها على مدار الـ3 الأيام الماضية، وشهدت الدورة إقبالًا من السيدات والفتيات والشباب، بإجمالي 48 متدربة ومتدربًا، كما جرى التدريب على طرق التعامل مع المصاب بكسور، التعامل مع الجروح السطحية والحروق، ضغط الدم وطريقة قياسه.

كما نظمت أمانة "الخارجة – أسيوط"، مبادرة لتركيب الملصقات الفسفورية المركبات بالطريق السريع، للمرة الثانية على التوالي مبادرة لتركيب الملصقات الفسفورية والعواكس الضوئية علي العربات والدرجات النارية بطريق " الخارجة – أسيوط"، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعا من وقوع الحوادث، ولاقت المبادرة ترحيب كبير من الأهالى حرصا منهم على المصلحة العامة.

وفي محافظة الشرقية، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بين مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات وندية قوية وحضور جماهيري كبير بنهائي المجموعات المتأهلة، وجاءت المباراة النهائية بين فريقي مشتول السوق والصوفية علي المركز الأول والثاني، وأما علي المركز الثالث بين فريقين مركز الزقازيق، والمسيد.

وفي محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني علي الأهالي في تخصص جراحات الأطفال والتشوهات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر، وتنطلق المرحلة التاسعة من المبادرة وذلك في تخصصات "القلب والقطسرة القلبية - الجلدية - الباطنة - الأطفال - الجراحة العامة - جراحة الأورام - العظام والمفاصل"، وتهدف المبادرة إلي دعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة علي أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج، وتبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتي الساعة السادسة مساءا بمستشفي السماد.

وفي محافظة القليوبية، أقامت أمانة قسم غرب شبرا الخيمة، نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، وأسفرت فيها عن فوز فريق نجوم أمانة الشباب، وبذلك يحتل على المركز الأول على جنوب القليوبية ليلتقى مع الفريق الأول على شمال القليوبية لتحديد الفريق الأول وبطل المحافظة للتأهل بعد ذلك للتنافس على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.