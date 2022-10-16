شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى الديمقراطى" عن العفو الرئاسى: الرئيس السيسى وعد وأوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، ضمن قرارات لجنة العفو الرئاسي يعد نتاجا لما تم داخل الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الإفراج عن المحبوسين كان من ضمن الطلبات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى وعد وأوفى بالإفراج عنهم .

وأضاف سامى في تصريحات خاصة أنه حتى الآن تم الإفراج عن ما يزيد عن 900 شخص وهو ما يدل على جدية الدولة في تحقيق الإصلاح السياسي وخلق مناخ سياسي يساعد على بناء الجمهورية الجديدة ، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته هذا الملف .

وأشار سامى إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد على نجاح الحوار الوطنى في محاوره الثلاثة ، خاصة وأن مطلب الأحزاب السياسية الرئيسي كان الافراج عن زملائهم المحبوسين .

والجدير بالذكر أنه تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.