شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصي بعقد لقاء مع رئيس الوزراء والمسؤولين لحل مشاكل القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع يضم أعضاء لجنة الصناعة مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية، نظرا للوضع الحالي للصناعة ومواجهة التحديات والعقبات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر.

وأكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة خلال الاجتماع، أن يجهز كل نائب باللجنة ورقة عمل بالأزمات والعقبات التي تواجه الصناعة ووضع الحلول طبقا لإمكانيات الدولة، وسيتم مناقشتها في اللجنة لتشجيع الصناعة في تلك الظروف لعرضها علي الجهات المختصة.

وقالت نيفين الكاتب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها مهمة حقيقية، تتمثل فى دعم وحماية البسطاء من العمال بجانب أصحاب المصانع ، مؤكدة أن الصناعة هي الأمل للشارع المصري، كما شددت علي ضرورة عقد لجنة استماع مع المصنعين للاستماع لهم بعد لقاء الوزراء المعنيين.

فيما طالبت النائبة إيفلين متي بضرورة تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة مشاكل الصناعة وخاصة المصانع المغلقة والمهدد بغلقها.

وشدد النائب علاء قريطم علي ضرورة دعم القطاع الخاص مؤكدا أن هناك مصانع في طريقها للغلق مما سيتسبب في مواجهة وعكة اقتصادية كبري ، كما طالب بضرورة تقديم المساعدة للقطاع الخاص .