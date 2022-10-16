شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قرارات العفو الرئاسى تتويجا لجهود تتخذها القيادة السياسية وتقطع الطريق على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، الشكر والتحية لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، كما ثمن جهود لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود كبيرة لمساعدة من تنطبق عليه الشروط للحصول علي العفو الرئاسي والافراج عنهم.

وقال المهندس حازم الجندى في بيان له اليوم، أن قرارت العفو الرئاسي والتي تصدر من حين إلي آخر تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مستقبل شباب مصر ومد يد العون لهم طوال الوقت وكذلك مساعدتهم على الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، و أكد تلك القرارات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية.

وأكد الجندى أن قرارات العفو الرئاسي تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، كما أن إصدار قوائم عفو جديدة بشكل مستمر، يؤكد جدية العمل من خلال الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر اتخذت خطوات سريعة نحو تعزيز كرامة المواطن المصري وصون حقوقه وتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، لافتا إلى أن إعادة النظر مرة أخرى في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، يعكس جدية القيادة السياسية وإرادتها في السير بخطوات سريعة نحو تصحيح مسار هذا الملف والإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين .

وأعلنت صباح اليوم الأحد لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 25 شخص من المحبوسين احتياطياً، من بينهم المحامي عمرو نوهان والذى جاء إسمه ضمن قائمة المفرج عنهم