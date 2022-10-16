شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "محلية النواب" يناقشون الأولويات.. ووزير التنمية المحلية يحضر اجتماع اللجنة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، فضلا عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.



لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

واستعرض المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، مشروع خطة عمل اللجنة، وأولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث على نواب اللجنة، مشيراً إلى انقسام الخطة إلى شقين إطار تشريعي وإطار رقابي، ثم استعرض النواب مقترحاتهم بشأن مشروع خطة عمل اللجنة وأولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث.

وتتضمن مقترحات أعضاء اللجنة أن يتم تشكيل لجنة فرعية من نواب اللجنة تختص بمتابعة ما يصدر عن اللجنة من توصيات، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه أثناء اجتماعات اللجنة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التطبيق الجاد والمنضبط للقوانين الصادرة عن المجلس والتي تهم المواطنين وتنظم أوضاعهم المعيشية، وذلك من خلال عقد جلسات لقياس الأثر التطبيقي لتلك القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال أدوار الانعقاد السابقة، ومشاركة أعضاء اللجنة بالاجتماعات التي سوف تعقدها بعض اللجان النوعية لمناقشة عدد من القوانين المشتركة، وذلك لتقديم مقترحاتهم.

ومن المقرر أن يحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لعرض بعض الملفات الهامة التي ستقوم وزارة التنمية المحلية العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية، وسوف يحضر اجتماع اللجنة غدا الاثنين عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية المسئولين عن بعض الملفات الهامة، وذلك لعرض الإجراءات التي تم إعدادها في تلك الملفات فضلا عن أهم النتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع.