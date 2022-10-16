العثور على جثة طفل حديث الولادة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة طفل حديث الولادة ملقاة بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، الأحد.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة بالشارع دائرة قسم بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل حديث الولادة مجهول الهوية، وتم إيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويعمل ضباط مباحث بولاق بقيادة المقدم محمد سعيد على فحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على جثة الطفل تحديد هوية الشخص الذي تخلص منه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.