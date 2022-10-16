جثتان و8 إصابات.. محافظ المنيا يتابع حالة مصابي حادث طريق رأس غارب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس، على طريق رأس غارب اتجاه البحر الأحمر، ما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 8 آخرين.

اطمأن المحافظ على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، إذ تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وحروق وكسور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام.

تابع المحافظ مدى احتياج المصابين لأي نوع من الدعم، معرباً عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم واشتعال النيران في سيارة ملاكي بعد اصطدامها بأتوبيس، عند الكيلو 80 في اتجاه محافظة البحر الأحمر.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 2 وإصابة 8 آخرين بكسور وجروح خطيرة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، ونقل الجثث والمصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل.

ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة، وجرى تحرير محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.