الإعلامية سالي عبدالسلام: مش هنسيب حقنا وهنربي كل متحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام، أن دائرة جنح التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، قضت بإدانة محمد علي عبدالستار أبو سليم، بالسب والقذف والتحرش اللفظي، في واقعة تعديها عليها.

وذكرت في منشور لها على "فيس بوك"، أنَّ ذلك كان في جلسة السبت 15 أكتوبر الماضي، مطالبة بالتصدي لأشكال التعدي على المرأة كافة وتعنيفها من قبل المحاكم وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.

وأضافت: إوعِ تسيبي حقك، إوعِ تخافي وأنتِ على حق.. لا للتحرش بكل أشكاله، مش هنسيب حقنا وهنربي كل متحرش، شكرًا للقضاء المصري النزيه.