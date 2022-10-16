مالي: مقتل 11 شخصا واصابة 53 آخرين في انفجارعبوّة ناسفة استهدف حافلة

اسماعيل عبد الحي - قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 53 آخرون، أمس الخميس، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلة ركاب مدنية وسط مالي، المنطقة التي كثيرا ما تشهد أعمال عنف من متشددين، حسبما أفادت مصادر طبية. وانفجرت العبوة الناسفة لدى مرور الحافلة على الطريق بين باندياغارا وغونداكا في منطقة موبتي عصر الخميس، وفقا لمصدر أمني.

و قال موسى حسيني من جمعية باندياغارا المحلية للشباب "نقلنا لتونا 9 جثث إلى المستشفى، ولم ينته الأمر بعد". و أعلن مصدر طبي أن 47 مصابا في الهجوم نقلوا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن 53 جريحا. وكانت مصادر أمنية أفادت في حصيلة أولية بسقوط حوالى 10 قتلى وعدد من الجرحى في التفجير، بينما أكدت الحصيلة الجديدة بلدية باندياغارا.

وتشهد مالي منذ سنوات تمردا أودى بآلاف الأشخاص، وأرغم مئات الآلاف على النزوح من ديارهم. وتعتبر الألغام والعبوات الناسفة من بين الأسلحة المفضلة للمتشددين، وتنفجر هذه القنابل عندما تمر فوقها عجلة مركبة، أو يتم تفجيرها عن بعد.

وكالات