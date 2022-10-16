وزير خارجية اليمن: الحوثيون لا يريدون السلام

ودعا الوزير اليمني خلال استقباله، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، إلى مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع ميليشيا الحوثي، بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
وناقش الدكتور مبارك مع سفير فرنسا، التطورات السياسية والجهود المبذولة لتمديد الهدنة في ظل استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتلك الجهود.
وأشار ابن مبارك إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلام حرصًا في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن ميليشيا الحوثي تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية.
من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، مؤكدًا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
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