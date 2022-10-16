شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يفتح النار ضد حكم مواجهة ليفربول ويوجه له اتهام خطير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على هزيمة فريقه ضد ليفربول في قمة البريميرليج.

وكان ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، حقق الفوز ضد السيتيزين بهدف دون رد أحرزه المصري محمد صلاح نجم الفريق، بالمباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب آنفيلد بالدوري الإنجليزي.

جوارديولا ينتقد تصرفات جمهور ليفربول ضده

‫ووجه جوارديولا، انتقاد حاد إلى بعض مشجعي ليفربول بسبب تصرفاتهم خلال المباراة، ومحاولة إلقاء عملات نقديه ضده.

وتابع المدرب الإسباني عقب نهاية اللقاء: "بعض المشجعين حاول إلقاء عملة نقدية أو أشياء علي، لكن لم تلمسني، ربما سيتصرفوا أفضل المرة القادمة".‬

‫وأضاف:"الحكم ألغى هدف صحيح لنا بسبب أننا من أحرزناه، الحكم قال أكمل اللعب، هناك مليون حالة كهذه ولا تُحتسب خطأ لكن فقط لأننا سجلنا، الحكم ألغى الهدف لأنه هدفنا لو لم يكن نحن من سجله لما ألغاه".‬



جوارديولا يتهم حكم مباراة ليفربول بالتحيز ضده



‫واستطرد:"جئنا اليوم لضرب وهزيمة ليفربول، هذا كان هدفنا فقط، بعد التأخر مشجعيهم بدأوا بالصراخ لكن قمنا بالرد على أرضية الملعب".‬

‫واختتم مواصلًا انتقاده لحكم المباراة:"الحكم ألغى هدفنا لأن نحن من سجله، لو سجله أي أحد غيرنا لتم احتسابه ولم يتم إلغائه".‬