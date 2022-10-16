شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يواصل نتائجه الهزيلة أمام ليفربول فى أسوء ظروف المنافس! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أنه ما زال المدرب الأسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يعاني عند مواجهة ليفربول خلال السنوات الأخيرة، حيث عزز المدرب من رقمه السلبي فى مواجهات الفريقين بعد الخسارة الليلة، خاصة أن هذه الهزيمة تعد السابعة للمدرب أمام" الريدز "، فى ظل القيادة الفنية للمدرب للفريق السماوي.

وتمكن فى المقابل الفوز فى أربع مواجهات فقط على ليفربول فى مواجهات الفريقين، لتصبح كتيبة يورجن كلوب بمثابة الكابوس للمدرب، والذي لم يتمكن من تجاوزه حتى هذه اللحظة، لا سيما أنه الفريق الوحيد الذي تمكن من تكرار الفوز على كتيبة بيب جوارديولا العنيدة، والذي تعد الأفضل فى العالم بالوقت الحالي.



رد فعل جوارديولا بعد الخسارة أمام الليفر

وعلق المدرب الأسباني بيب جوارديولا على نتيجة المباراة، حيث أكد على أن فريقه قدم مستوي جيد للغاية فى مواجهة الليلة، كما أن المستوي بين الفريقين كان متقاربًا جدًا، إلا أن بعض التفاصيل البسيطة حسمت النتيجة لصالح ليفربول، مثل خطأ كانسيلو أمام محمد صلاح فى هدف اللقاء الوحيد.



جواريولا يؤكد أن ليفربول من الفرق الكبيرة

وأضاف إلى أننا لسنا آسفين على هذه الخسارة لأنها جاءت أمام أحد أقوي الفرق فى العالم، الشئ الذي لم يمكن إنكاره بالنسبة لليفربول، خاصة أنه أكد للاعبيه أن الفريق يمتاز بالقوة وأن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، بالرغم من مركز الفريق المتأخر والإنطلاقة غير الجيدة للفريق، إلا أنه توقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية.