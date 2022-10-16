الفيضانات تجتاح جزيرة كريت اليونانية... مقتل شخصين على الأقل

الفيضانات تجتاح جزيرة كريت اليونانية (أ ف ب).

قتل شخصان على الأقل في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقًا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء الأحد.

والسبت، عُثر على رجل في الخمسينيات من عمره ميتاً في منتجع أجيا بيلاجيا بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل في الجزيرة.

وقال عناصر الإطفاء إن المرأة البالغة من العمر 49 عامًا والتي يجري البحث عنها منذ يوم السبت عثر على جثتها أخيرًا في البحر الأحد.

كما كان الضحيتان في منطقة إيراكليو من أجل العمل، وفقًا لقناة «أي أر تي» التلفزيونية العامة.

وواصل عناصر الإطفاء والإنقاذ حالة التعبئة الأحد لمساعدة السكان المنكوبين في مواجهة هذه الفيضانات غير المسبوقة.

إلى ذلك، طلبت الحماية المدنية التي وضعت في حالة تأهب، من السكان توخي الحذر الأحد في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.