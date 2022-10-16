كوريا الجنوبية تدعو إلى وقف استفزازات جارتها الشمالية

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وأدلى هان بهذا التصريح في مدينة «بوينس إيرس»، ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول مدى الجدية التي ينظر بها إلى الاستفزازات المتكررة لبيونجيانج، وذلك خلال زيارة لأمريكا الجنوبية تضم ثلاث دول، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.وأضاف هان أنه يجب تحقيق سلام في شبه الجزيرة الكورية، لكن كوريا الجنوبية يجب أن تكون مستعدة أيضا لأسوأ سيناريو.
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