830 مليونا يواجهون الجوع حول العالم

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وقال شتاينماير أمس الذي يوافق يوم الغذاء العالمي «تراجع الجوع في عالمنا لفترة طويلة... للأسف عادت الأزمة حاليا بكامل قوتها. لم يسبق أن عانى عدد متزايد من الأشخاص من الجوع على هذا النحو».وأشار الرئيس الألماني إلى أن نحو 830 مليون شخص يعانون من سوء تغذية مزمن حول العالم حاليا، لافتا إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده قبل ثلاثة أعوام بإجمالي 150 مليون شخص، وقال إنه «رقم قياسي محزن».
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