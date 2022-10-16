11 قتيلا ومصابا في قصف روسي على ريف حلب

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وقال «إن مقاتلات حربية روسية شنت أمس، خمس غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن بين قريتي قطمة وبافليون ضمن مناطق نفوذ الجبهة الشامية بناحية شران في ريف عفرين، شمال غربي حلب». وكان وفد من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وصل إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واجتمع مع قيادة الفيلق الثالث قرب معبر باب السلامة، وسط استنفار أمني للشرطة العسكرية على مداخل المدينة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل عنصرين وإصابة تسعة آخرين من فصيل «صقور الشمال» المعارض نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على قرية قطمة بريف حلب الشمالي الغربي.وقال «إن مقاتلات حربية روسية شنت أمس، خمس غارات جوية على الأقل استهدفت خلالها أماكن بين قريتي قطمة وبافليون ضمن مناطق نفوذ الجبهة الشامية بناحية شران في ريف عفرين، شمال غربي حلب». وكان وفد من الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وصل إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واجتمع مع قيادة الفيلق الثالث قرب معبر باب السلامة، وسط استنفار أمني للشرطة العسكرية على مداخل المدينة.

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