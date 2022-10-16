الجيش الصومالي يسيطر على شبيلى الوسطى

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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أمس، أن السيطرة تمت خلال عملية عسكرية بالتعاون مع «المقاومة الشعبية». وأشارت إلى أن الجيش والمقاومة طردا مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من مناطق فاربركو وجميعو ودمالي، وباتت تخضع حاليا لسيطرة الجيش الوطني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الصومالي إنه سيطر على عدة مناطق تابعة لمدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب شرق البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أمس، أن السيطرة تمت خلال عملية عسكرية بالتعاون مع «المقاومة الشعبية». وأشارت إلى أن الجيش والمقاومة طردا مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من مناطق فاربركو وجميعو ودمالي، وباتت تخضع حاليا لسيطرة الجيش الوطني.

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