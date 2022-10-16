شكرا لقرائتكم خبر مفاوضات ناجحة تمهد لتبادل الأسرى مع الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع مراقبون أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صفقة متوقعة لتبادل الأسرى بين تحالف دعم الشرعية في اليمن، وجماعة الحوثي، تعزيزا للجانب الإنساني، في أعقاب نجاح المفاوضات التي جرت في الأيام الماضية بين الجانبين.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم ميليشيات الحوثي، أن تبادل الزيارات بين الجانبين، أسهم في حل الإشكاليات العالقة التي حالت دون التقدم في ملف الأسرى وتنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه في مارس الماضي».

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى، «إن الزيارة للمملكة كان لها نتائج إيجابية حلت جزءا كبيرا من الإشكاليات المتعلقة بملف الأسرى وبالقوائم بين الجانبين».

واستطرد بالقول «تحدثنا مع الوفد السعودي حول بعض الإشكاليات الذي وعد بالعمل على حلها من أجل الوصول إلى تنفيذ الاتفاق الموقع في مارس الماضي، نظرا لمضي مدة طويلة عليه».

على صعيد آخر، سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، مشروعَ مستشفى عدن العام في محافظة عدن إلى الشركة المشغلة للمشروع؛ استكمالا لإجراءات تشغيل وإدارة المستشفى، الذي تم توقيع عقد تشغيله وإدارته منتصف أغسطس الماضي، بحضور مدير مكتب البرنامج في عدن المهندس أحمد مدخلي، ومدير الإدارة العامة للمشاريع الطبية لمجموعة السعد للاستثمار والتنمية خالد بن ناصر آل دعبش، ومدير محفظة المنشآت في البرنامج المهندس مشبب القحطاني.

وأوضح مدخلي، أنه منذ اللحظة الأولى عقب توقيع عقد تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، انطلقت الشركة المشغلة للمشروع في البدء في التجهيز والإعداد بالشكل اللائق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى التعاقد مع الكوادر المحلية لتشغيل المستشفى، إذ إن لها خبرة طويلة في المجال الطبي، وأيضا فيما يخص جانب إدارة المستشفى..

وتبلغ مساحة مستشفى عدن العام 20.000 م2، وتم تجهيزه بـ2187 من الأجهزة والمعدات الطبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، ووفّر المشروع جميع أجهزة التكييف المركزي للمستشفى، إضافة إلى اللوحات الالكترونية الرئيسة والفرعية وغيرها، وتوريد وتركيب محرقة النفايات الضارة.

مشاهدات يمنية:

