شكرا لقرائتكم خبر السيسي: ننظر بعين التقدير للهند بوصفها من أعرق الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أن بلاده تنظر بعين التقدير إلى الهند، كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات.

وقال خلال استقباله وزير خارجية الهند سوبرامنام جاشانکار، «إن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات».

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، المصرية في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، بأن السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيدا بـ»العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين».

ووفق البيان، «نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند، وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة».

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خاصة على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلا عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.