"محمد" يتحدى الإعاقة بلوحات عن المناخ مرسومة بطريقة برايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

محمد حسين ابن محافظة أسوان، ذو الـ14 عاما، الطالب بالشهادة الإعدادية، استطاع تحدي إعاقته البصرية والتغلب عليها، بعد مشاركته في فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" بهدف تعريف العالم التغيرات المناخية، من خلال الرسم والأعمال الفنية.

"محمد" رسم لوحة فنية تعبر عن الاحتباس الحراري والتصحر وذوبان الجليد واحتراق الغابات، كأحد أهم التحديات التي تواجه استقرار المناخ في العالم، باستخدام طريقة برايل.

"محمد" لجأ إلى ألوان خشبية وورق مقوى والرسم باستخدام طريقة برايل، كما استطاع أنه يصل إلى التصفيات النهائية في فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم"، حيث استوحى فكرته من صعوبة فصل الشتاء وما تشهده محافظته أسوان، من أمطار وصلت إلى مرحلة السيول.

وجاء ذلك خلال فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" بهدف تعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية، التي تنظمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حيث تأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.​