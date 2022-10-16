أبو الغيط: القمة العربية الحادية والثلاثون بالجزائر ستكون "للم الشمل العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية الحادية والثلاثين التي ستعقد في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل ستكون "قمة لم الشمل العربي " .

وقال أبو الغيط – في تصريح لتليفزيون الجزائر اليوم /الأحد/ خلال زيارته للجزائر على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية لإجراء مشاورات قبيل انعقاد القمة العربية - إن هناك أملا كبيرا في أن يتم لم الشمل العربي فعلا على كافة المحاور وكافة الاتجاهات .

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي قد صرح في وقت سابق بأن الأمين العام سيبحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.