أمطار ورياح.. موجة الطقس السيئ تصل الإسكندرية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، مساء الوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بسيارات شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وفي سياق متصل، استمرت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.