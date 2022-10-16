صور.. انقلاب "تريلا" محملة بالأعلاف على طريق كفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الطريق السريع بين قريتى المنشأة الصغرى والكبري دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، انحدار سيارة على الطريق ما أدى إلى اصطدامها بسيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بأعلاف، وانقلابها بعرض الطريق، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة كفر شكر، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بأعلاف إثر اصطدام سيارة سوزوكي بها، بالطريق السريع بين قريتي المنشأة الصغرى والكبرى دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.