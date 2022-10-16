ضبط 5.6 طن أرز شعير داخل مخزن في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة،حملة تموينية، اليوم الأحد، بمركز كفرالدوار، بالاشتراك مع مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان و 665 كيلو أرز شعير داخل مخزن جرى تجميعها بغرض الحجب عن التداول بالأسواق واحتكار سلعة استراتيجية.

جرى مصادرة الكميات وتوريدها إلى المضارب الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، أو غير المصرح بتداولها خارج المنظومة التي حددتها الدولة.