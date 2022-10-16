شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب لا يصدأ.. صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز قاتل على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح هويته المفضلة بالتسجيل فى مرمي السيتي، يأتي ذلك بعدما نجح اللاعب فى تسجيل هدفًا قاتلًا لليفربول، فى الربع الأخير من المباراة، وتألق اللاعب بشكل ملفت فى مباراة الليلة على عكس مواجهات اللاعب السابقة منذ إنطلاقة هذا الموسم، وااذي ظهر فيه بمستوي أقل من المواسم الماضية.

وكان النجم المصري مصدر قلق للدفاع السيتي طيلة أحداث المباراة، لا سيما أن جميع الكرات الخطيرة "للريدز" كانت تبدأ من عند صلاح، خاصة فى الشوط الثاني بعدما صنع أكثر من فرصة هدف محقق لزملائه لم ينجحوا فى إستغلالها، كما أن اللاعب كان قريبًا من هز الشباك فى بداية الشوط الثاني، إلا أن أديرسون كان له رأيًا آخر، وأبعد الكرة بصعوبة شديدة.



سبب الحالة الطرد الذي تعرض له كلوب!

وتعرض المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لحالة طرد فى الدقائق الأخيرة من المباراة المشتعلة، جاء ذلك بسبب إعتراض المدرب بشكل غير لائق على الحكم المساعدة، بعد كرة مشتركة كانت بين محمد صلاح وبرناندو سيلفا، طلب فيها المدرب بخطأ لفريقه بشكل غير لائق، استوجب من حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء له.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي

وأنفرد نادي أرسنال بصدارة الدوري الإنحليزي بعد أن حقق الفوز على ليدز يونايتد اليوم، ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة فى قمة الترتيب، بينما حل السيتي فى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فى حين صعد ليفربول للمركز الثامن برصيد 13 نقطة، على بعد 6 نقاط فقط من تشيلسي صاحب المركز الرابع.