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الفرعون المصري يتألق في الآنفيلد أمام مانشستر سيتي

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محمد الفلاح - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي في تسجيل إحصائية مميزة رفقة ناديه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في  

وفاز ليفربول بهدف مقابل لا شيء أحرزه النجم محمد صلاح في الدقيقة “73” من عمر الشوط الثاني ليضمن الثلاث نقاط إلى فريقه ببراعة.

إحصائية مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز إحصائية مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة بعد هدفه في شباك مانشستر سيتي اليوم.

وبهذا الهدف يعتبر محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 4 مرات تواليًا أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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