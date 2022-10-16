شكرا لقرائتكم خبر عن الفرعون المصري يتألق في الآنفيلد أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل إحصائية مميزة رفقة ناديه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وفاز ليفربول بهدف مقابل لا شيء أحرزه النجم محمد صلاح في الدقيقة “73” من عمر الشوط الثاني ليضمن الثلاث نقاط إلى فريقه ببراعة.

إحصائية مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز إحصائية مميزة لمحمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة بعد هدفه في شباك مانشستر سيتي اليوم.

وبهذا الهدف يعتبر محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 4 مرات تواليًا أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد.