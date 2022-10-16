12 قتيلاً في إطلاق نار استهدف حانة في وسط المكسيك

قتل 12 شخصاً السبت في إطلاق نار استهدف حانة في مدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية.

وأكدت السلطات «مقتل ستة رجال وست نساء» وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بيان لم يحدد هوية المهاجم أو دوافعه.