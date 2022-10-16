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12 قتيلاً في إطلاق نار استهدف حانة في وسط المكسيك

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«المجلة» 0 تبليغ

16 أكتوبر , 2022

عناصر من الشرطة المكسيكية.

قتل 12 شخصاً السبت في إطلاق نار استهدف حانة في مدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية.

وأكدت السلطات «مقتل ستة رجال وست نساء» وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بيان لم يحدد هوية المهاجم أو دوافعه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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