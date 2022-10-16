انت الان تتابع خبر الشابندر بشأن "تشكيل الحكومة": ليس بالضرورة تستمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الباحث في الشأن السياسي غالب الشابندر، الأحد، أنه حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ليس بالضرورة سوف تستمر، مؤكداً أن احد المشاركين باختيار السوداني طلب ثلاث وزارات.

وقال السوداني خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السوداني لا يستطيع لان جاء نتيجة توافق مصالح"، مشيراً الى أنه "لا يمتلك شعبية ولا يمتلك حزب كبير ولا يمتلك المال".

وأضاف "من يؤتى به لا يستطيع أن يتجاوز من أتى به"، مشدداً بالقول "حتى إذا تشكلت حكومة ليس بالضرورة سوف تستمر".

وكشف الشابندر أن "احد المشاركين بالاختيار طلب ثلاث وزارات"، معتبراً أن العراق "يعيش في ظل اللادولة".

وصوت مجلس النواب، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.