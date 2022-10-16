انت الان تتابع خبر واشنطن تتحدث عن الرد على استخدام موسكو للأسلحة النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة "CNN" عن جيك سوليفان قوله، "إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء وشركاء الناتو ودول أخرى مثل الصين والهند لإرسال رسالة واضحة وقوية إلى روسيا بأنه لا ينبغي لها التفكير في استخدام الأسلحة النووية في هذا الصراع".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن واشنطن وعواصم غربية أخرى قد تكون مهتمة بتصعيد الموقف بشأن استخدام الأسلحة النووية من أجل إلقاء اللوم في وقت لاحق على موسكو.

وأشارت الى أن هذا يتم كجزء من خطة واشنطن لتأمين الهيمنة العالمية دون مراعاة خطر إثارة صدام مسلح مباشر بين القوى النووية الكبرى المحفوف بالعواقب الوخيمة.