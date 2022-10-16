الكرملين: روسيا متمسكة بتحقيق أهدافها في الحرب رغم دعم الناتو لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع وكالة أنباء انترفاكس إن روسيا متمسكة بتحقيق أهدافها في أوكرانيا على الرغم من الدعم الغربي لها.

وأوضح بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو بالفعل جزء "بحكم الواقع" في الصراع، لكن هذا لن يؤثر على أهداف روسيا.

وتابع بيسكوف أن "العملية العسكرية" سوف تستمر حتى نهايتها على الرغم من أن الدعم الغربي لأوكرانيا جعلها أكثر صعوبة.

وتقول الحكومة الألمانية وغيرها من دول حلف الناتو إنها ليست طرفا في الحرب. وينظر إلى دعم أوكرانيا على أنه دعم للحق في الدفاع عن النفس للدولة التي تطمح في الانضمام إلى حلف الناتو.