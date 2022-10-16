المصريون يسيطرون على 34% من قائمة فوربس "تحت الثلاثين" للشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قالت خلود العميان رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط، إن قائمة فوربس الشرق الأوسط "تحت الثلاثين (30 Under)" والمتعلقة بأصحاب المواهب والمبتكرين ورواد الأعمال لهذا العام تضم 12 شابًا مصريًا، بما يمثل أكثر من 34%.

وبحسب بيان من فوربس اليوم الأحد، تنعقد النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر المقبل في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، لتشهد الإعلان عن قائمة فوربس السنوية Under 3030 التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين.

وأشارت خلود العميان إلى أنه تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال

وذكرت أن مصر احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في عام 2021.

ولاختيار القائمة، ذكرت العميان أن فوربس عملت على تقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا، ثم بحث المُحكّمون، وهم جميعهم خبراء ضمن اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

وأوضحت أن فعاليات القمة تشهد وجود مجموعة من كبرى الشركات في العالم، التي تقدم دعمًا وتمويلًا للشركات الناشئة، مثل شركة Sequoia و500 Global، وهو ما يمثل فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم نماذج أعمالهم والحصول على دعم هذه الشركات الكبرى.

كما يحضر القمة مجموعة من أهم الرؤساء التنفيذيين والمديرين لكبرى الشركات في الشرق الأوسط لتقديم ورش تدريبية وجلسات نقاشية، تساهم في إثراء مجتمع الأعمال داخل المنطقة واستكشاف المزيد من فرص النمو، وفقا للبيان.

وأعربت العميان عن سعادتها بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية لانعقاد القمة في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "فخورون بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط لاستضافة النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) في مدينة الجونة".

وفوربس الشرق الأوسط تقوم كل عام بإعداد قائمة (30 Under) بهدف دعم وتمكين شباب رواد الأعمال والمبتكرين، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر من 183 مليون دولار، بعدد 117 صفقة في عام 2020، إلى 491 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021، وفقًا لتقرير منصة (MAGNiTT) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.