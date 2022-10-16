شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية عن وثيقة الإخوان المشبوهه: يد الجماعة الإرهابية ملوثة بالدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الوثيقة التي أعلنها "تيار التغيير بجماعة الإخوان المسلمين" والمسماة بوثيقة "الإصدار السياسى" بأنها استمرار لنهج الجماعة الإرهابية، التى تعادى الوطن وتعبث دوماً بمقدرات الدولة المصرية.

وأكد التحالف أن الجماعة الإرهابية تعادي الوطن والمواطن المصري، وتبعث بمقدرات الدولة المصرية، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية يدها ملوثة بالدماء، ولا يمكن مصافحة هذه الأيدى أو التسامح معها.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: "نحن جميعا نرفض تلك الوثيقة، لأن الإخوان كاذبون، ويتنفسون الكذب منذ النشاة وحتى الآن"، مضيفاً: "جماعة الإخوان الإرهابية يدها ملوثة بالدماء ولا يمكن مصافحة هذه الأيدى أو التسامح معها".

وأضاف مطر: "لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن العنف والإرهاب وقتل الأبرياء فهم أصحاب نظرية الحكم أو القتل، ومارست الجماعة كل أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء، لكن الضربات الأمنية المتتالية جعلتهم يلجأون إلى أساليب جديدة من خلال التشكيك ونشر الشائعات والأكاذيب والأخبار والفيديوهات المفبركة للوصول لأهدافهم الخبيثة".