شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الأحد برئاسة الدكتور فخرى الفقى لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى وكذلك التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية إلى جانب التشريعات الخاصة بالضراب والجمارك والرسوم وغيرها من الفراض والأنظمة المالية وموزانة مجلس النواب وحساباته الختامية.

كما تسعى اللجنة دور الانعقاد الحالى إلى دراسة الأثر التضخمى الناتج من تصاعد الاحداث العالمية بحيث يتم وضع آليات للرقابة على الأسعار لمحاربة جشع بعض التجار كذلك بحث كيفية زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل لزيادة معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة إلى جانب وضع إجراءات لرفع معدلات النمو واستعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى للبلاد.

كما تناقش اللجنة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الحالى نستعرضها فيما يلى:

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم

١١١ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم

٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون انشاء جهاز ادارة والتصرف في الأموال

المستردة والمتحفظ عليها.

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسفة ١٩٤٢ بشأن فرض

رسم إضافي للأعمال الخيرية

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٣ لسنه ١٩٩٦

باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير المتخذ اساسا لحساب ضريبة الاطيان.

مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء المجلس:

مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة/مرفت الكسان مطر وستون عضوا بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود عصام موسى وستون عضوا بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 196 لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة/ مرفت الكسان مطر وستون عضواً بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ب - اقتراحات بقوانين مقدمه من بعض السادة النواب:

ـ وطبقاً للمادة رقم (۱۹۲) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين

بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد

سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابة من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور

الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

جـ - الموضوعات التي تحال إلى اللجنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس في دور الانعقاد العادي

الثالث:

۱ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲١

۲ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية

۲۰۲۲/۲۰۲۱

۳ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲١

4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات المعاونة لها للسنة المالية

۲۰۲۲/۲۰۲۱

5 - حساب ختامي موازنة مجلس النواب للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١

6 - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

۷ - مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

۸ - مشروعات قوانین بربط موازنات الهيئات الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة

المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

۹ - مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣