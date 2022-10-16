شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأحد، لاستعراض رؤى أعضاء اللجنة فيما يخص خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

واتفق أعضاء اللجنة على وضع الإطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مشيرين إلى أن لجنة العلاقة الخارجية ستعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ما تم إنجازه فى إطار المحافظة على التوازن العلاقات والقوى الدولية لمصر".

وقال النائب كريم درويش خلال أجتماع اللجنة غدا سيطرح كل نائب من أعضاء اللجنة رؤيته حول خطة عمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الدولة الصديقة والمشاركة فى كافة المحافل الدولية البرلمانية كبرلمان البحر الأبيض المتوسط وغيرها".

وأشار إلى أن من أولويات اللجنة أيضا فتح المجال أمام الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية وأيضا العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركاء الدوليين على الاستثمار فى مصر وخاصة فى منطقة قناة السويس التي تعتبر مدخل أفريقيا وذلك من أجل خلق فرص عمل للشباب".

وأكد أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعمل أيضا على ملف زيادة أعداد السياح لمصر من كافة الدول، مضيفا :" من أولويات اللجنة أيضا ملف المصريين فى الخارج والذى يعد علي رأس أولويات اللجنة والعمل علي تذليل أي عقبات تواجههم في الخارج".

وأشار إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مستمرة فى الضغط على وزارة الخارجية بملف مكاتب التصديقات نظرا لمعاناة المواطنين بسبب قلة أعداد مكاتب التصديقات داخل الجمهورية والعمل على أهمية افتتاح مكاتب تصديقات بالمحافظات".