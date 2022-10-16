شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: المؤتمر الاقتصادي حل سريع وعاجل.. ويجب إعادة الثقة بين الحكومة والمستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة هامة لتقديم حلول سريعة وعاجلة للاقتصاد ومشكلاته المتراكمة، وتلافي سلبيات أزمة العالمية.

وشدد كمال حسنين، في تصريح خاص، على أن حزب الريادة سيكون جاهز بأفكرا ومقترحات من شأنها المساهمة في حلول فعالة وعاجلة للأزمات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الثقة بين المستثمر والحكوم.

وأكد، ضرورة تسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج وخاصة مستلزمات إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضع حلول عاجلة لمواجهة تذبذبات سعر صرف الجنيه المصري، وتقليل مدة حجز السلع بالموانيء.

وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادية سيبحث الحلول للأزمات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، والتي أصبح لها تداعيات على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن حزب الريادة سيسهم على وضع رؤية وحلول سريعة للأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع.