شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: المؤتمر الاقتصادي فرصة للترويج لفرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد،أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء فى توقيت هام خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم حاليا وتحديدا بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها آثار شملت العالم كله.

وأضاف يمامة أن مناخ الاستثمار فى مصر شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية كذلك نجحت الدولة فى عمل بنية تحتية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفتح الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال العرب والأجانب.

وأوضح يمامة أن حزب الوفد سيدعم توجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعظيم دوره، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى له دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد كما أن الدولة اتخذت العديد من القرارات وأطلقت عدد من الحوافز لدعم مشاركته فى التنمية خلال الفترة المقبلة.

ودعا رئيس حزب الوفد جميع رجال الأعمال العرب والأجانب للمشاركة بقوة فى المؤتمر الاقتصادى مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة قوية للترويج عن فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.