شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تشيد بدور الشركة المتحدة: القاهرة الإخبارية ستبرز رؤية مصر أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من أولويات اللجنة متابعة الاهتمام بنشر الوعي والحفاظ على الهوية المصرية.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة مشروع خطة اللجنة بدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، "علينا في اللجنة ضرورة المتابعة المتواصلة لما يصدر من توصيات بشأن طلبات الإحاطة عن اللجنة"، مشيرا إلي أن هناك العديد من المشكلات بشأن قصور الثقافة كان لها الحل من خلال اللجنة.

وأشاد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها تلعب دورا هاما في قضية الوعي، مثمنا إعلان الشركة إطلاق قناة دولية بعنوان " القاهرة الإخبارية" مؤكدا أن هذه قناة مصرية تتحدث للعالم".

وأوضح أن لجنة الإعلام بمجلس النواب لعبت دورا في تطوير قطاع الثقافة من خلال اللجنة التي تمثل الشعب المصري في القطاع الذي تمثل الشعب من خلالها .