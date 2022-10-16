شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بإنشاء مستشفى ميت غمر لخدمة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الوحش وكيل اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة الصحة، طلب إحاطة مقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن التأخر في إنشاء مستشفى ميت غمر.

وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن المستشفي العام أنشئ عام 1992 وتم الإخلاء سنة 1996 وتعرض المبني للسرقة وأصبح مكان مهجور يأوى الخارجين عن القانون، والمستشفى لم تعمل سوى 4 سنين، لافتة إلى أن ميت غمر مركز كبير يضم حوالى مليون و250 ألف نسمة.

وتابعت: حاليا توجد مساحة نحو 4 آلاف متر أرض ملك وزارة الصحة بجوار أرض المبني المتنازع عليها قضائيا، وأطالب ببناء المستشفي المركزى على هذه المساحة.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إن مركز ميت غمر يضم مليون و250 ألف نسمة، ولا توجد مستشفى تخدم المواطنين وتناسب عدد السكان.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب فى الدائرة أن ميت غمر تحتاج لمستشفي تزيد عن 400 سرير، مطالبين بضرورة إنشاء المستشفي لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وأشار ممثل وزارة الصحة، إلى أن الأرض المتنازع عليها قضائيا سيتم الفصل فى النزاع خلال شهور قليلة، داعيا النواب إلى الانتظار حتى يتم إنشاء المستشفي على مساحة أكبر وهى المتنازع عليها ومساحة ال4 آلاف متر.