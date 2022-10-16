شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بدعم العاملين بالعلاج الحر.. وتناقش توفير مستلزمات لمستشفى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب عيد حماد، بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام وعدم الاستفادة بالوجه الكافي بخدمات مستشفى التبين المركزي.

وأكد النائب عبد حماد، مقدم طلب الإحاطة على ضرورة توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام لخدمة المرضى وتخفيف المعاناة عنهم، كما طالب باستفادة المواطنين من خدمات مستشفى التبين المركزى.

وأكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية ورئيس الاجتماع، ضرورة دعم العاملين في إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأن يتم تقديم دعم مادى وحوافز لهم لتمكينهم من أداء دورهم.

وتحدث بعض النواب خلال الاجتماع عن ضرورة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة فى المستشفيات.