شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن منظومة التخلص من القمامة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في شأن عدم تطبيق منظومة للتخلص من القمامة بمحافظة القليوبية، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار في نص طلبه، إلى أن المنطقة الجنوبية من محافظة القليوبية، وبالأخص مدينة شبرا الخيمة سواء حي غرب شبرا الخيمة أو حي شرق شبرا الخيمة، تعاني من انتشار القمامة وعدم التخلص منها بشكل علمي، ورغم استمرار الحملات لرفع القمامة من بؤر تجمعاتها، مؤكدا أن ذلك نتيجة غياب منظومة شاملة تعمل على جمع القمامة من المنبع وفرزها وإعادة تدويرها.

واعتبر "عبد العزيز"، أن كل ما يجري من حملات لا تؤتى ثمارها ولا تحل المشكلة جذريا، وبالتالي يستمر المواطن في معاناته، ورغم وعود محافظة القليوبية بالعمل على تطبيق منظومة جديدة علمية للتخلص من القمامة، واعتبار أن مدينة شبرا الخيمة ذات الكثافة السكانية الأكبر في المحافظة مرحلة أولى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية في ذلك.