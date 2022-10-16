شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توافق على مشروعى قانونين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم علي مشروعى قانونى نقابة التكنولوجيين وإجازة المعلمات بالتربية والتعليم والأزهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم الأحد بمجلس النواب.

وأكد سامى هاشم أن مشروعي القانونين كانت اللجنة انتهت من اقرارهما في دور الانعقاد السابق ومن المتوقع أن يتم مناقشتهما في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي.