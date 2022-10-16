خاص| السياحة والطيران يقرران رسميا عدم سفر أي معتمر إلا بهذا الإجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت وزارة السياحة والآثار، وزارة الطيران المدني، بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لعام 1444 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وطالبت وزارة السياحة، وزارة الطيران، بضرورة مخاطبة شركات الطيران، على عدم صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحية معتمدة بوزارة السياحة.

وبدورها خاطبت وزارة الطيران المدني، شركات الطيران، وشركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، مطابقة بيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.

وتابع الخطاب: وجب على جميع الشركات الناقلة الالتزام بما جاء في هذه المادة وضرورة التأكد من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء المناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك قبل إصدار تصريح الصعود إلى الطائرة حرصا على عدم تعطيل إقلاع طائرة، وذلك من خلال حساب شركة الطيران المنشأ على البوابة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها واستخدام المتصفح جوجل كروم.

وتابع الخاطب: وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق من حصول الراكب على الكود التعريفي وفي حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة والآثار بالمنفذ لإعمال شئونه.

وأشار الخطاب، إلى أن الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران لإصدار تذاكرهم، ولهذا فإنه إنفاذا للقانون وجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.