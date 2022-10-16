"التعليم العالي": تأهيل المعامل بالجامعات للاعتماد الدولي كلفنا 34 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام الوحدة بتأهيل عدد من المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 34 مليون جنيه.

وأكد الدكتور هشام فاروق ضرورة - في التقرير - اعتماد تلك المعامل؛ وذلك لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية والبيئية وتوفير مصدر دخل مُتميز ودائم للكلية والجامعة، فضلا عن تحسين مستوى الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية.

وأوضح التقرير قيام وحدة تطوير المشروعات بدعم وتمويل سبعة معامل بكلية الطب جامعة القاهرة، وهي: معامل (زرع النخاع، البيولوجيا الجزيئية بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وحدة الميكروبيولوجيا بقسم الباثولوجيا، وحدة الميكروبيولوجي بمعمل مُستشفي أبو الريش - المنيرة للأطفال، وحدة تشخيص الدرن بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا النخاع العظمي بمُستشفي الأطفال الجامعي التخصصي، توافق الأنسجة، المعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم).

وأشار إلى أن الوحدة قدمت الدعم والتمويل المالي لعدد 14 معملا بجامعة عين شمس، وهي: معامل (نوعية المياه بقسم الرى والهيدروليكا، مركز مصر المُتميز لإدارة المُخلفات الصلبة بكلية الهندسة، والكيمياء الاكلينيكية والطوارئ بالمعامل المركزية، الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي، أمراض الدم والتدفق الخلوي بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس، الأحياء الدقيقة وتأهيله للاعتماد بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس، البيولوجيا الجزيئية بوحدة الأستاذ الدكتور علي خليفة، الهرومونات ودلالات الأورام بوحدة الأستاذ الدكتور على خليفة، المناعة الإكلينيكية والجزيئية بمعامل الرئيسية بمستشفيات عين شمس بكلية الطب).

كما حصلت معامل كلية الزراعة على الدعم، وتشمل: (معمل الزراعة في المناطق القاحلة، معمل سلامة الغذاء بمركز الثروة الميكروبية، معمل تحليل متبقيات المُبيدات فى الغذاء).. وكذا حصلت معامل كلية العلوم على الدعم والتمويل، وهي: (الأطياف الذرية والتحليل العنصرى بالمعمل المركزي، القياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء).

ونوه التقرير بتمويل ستة معامل بجامعة الفيوم، وتشمل معامل كلية هندسة، وهي: (معمل الإنشاءات وخواص ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة، معمل هندسة الطرق والمرور، معمل ميكانيكا التربة والأساسات)، وكذلك معامل كلية الزراعة (المعمل المركزي لتحليل التربة والمياه، معمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء)، بالإضافة إلى معامل كلية العلوم (معمل الأغشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه).

وأضاف أنه تم تقديم الدعم والتمويل المالي لعدد أربعة معامل بجامعة بنها، وتضم معامل كلية الطب بالجامعة، وهي: (معمل الكشف المُبكر عن الأورام الباثولوجى، معمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية، معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، معمل السموم والمخدرات).

ولفت التقرير إلى تمويل وحدة تطوير المشروعات لمعمل الطاقة الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة السويس، ويعد هذا المعمل هو أول شراكة بين جامعة السويس ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي التابع لوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ ويهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، كما نوه بتمويل الوحدة لعدد تسعة معامل بجامعة مدينة السادات، إلى جانب تمويل الوحدة لمعملين بكلية العلوم جامعة دمياط.