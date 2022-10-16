إسكان النواب تضع خطة عمل دور الانعقاد الثالث.. ورئيسها: كل ما يهم المواطن في أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشات موسعة بشأن أولويات العمل خلال دور الانعقاد الثالث>

وبحسب بيان، أكد حمودة على أن كل ما يهم ويشغل المواطن بملف العمران والإسكان على أولويات اللجنة، وسيتم مواصلة الأداء التشريعى والرقابى على أكمل وجه بما يخدم المواطن.

كما أكد أيضا بأن مشروعات القوانين التى سيتم إحالتها من رئيس المجلس ستكون من الأولويات أيضا وخاصة ما يتعلق بالتصالح بمخالفات البناء والتغلب على إشكاليات المرحلة الماضية في هذه المنظومة، وأيضا الأدوات الرقابية التى تقدم من أعضاء اللجنة وكافة أعضاء المجلس حتى يتم مواصلة الدول التشريعى والرقابى للجنة على كافة المستويات بما يصب في صالح المواطن.

يأتى ذلك في الوقت الذي تناقش اللجان النوعية جدول أعمال دور الانعقاد الثالث والأولويات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بعد انطلاق دور الانعقاد الثالث في الخميس الأول من أكتوبر الحالي.