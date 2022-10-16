"بعد إعدام الكتاكيت".. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة تتراوح اليوم الأحد بين 32 و33 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السيد أن كيلو الدواجن البيضاء يباع بالأسواق بين 37 و38 جنيهًا، بحسب المنطقة.

وأوضح أن هذا السعر مع قفزة الأعلاف ونقصها غير عادل للمربي، موضحا أن تكلفة التربية أعلى من تكلفة البيع.

وأشار السيد إلى أن السعر العادل لكيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة من المفترض أن يصل إلى 37 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأعلاف ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الماضية إلى قفزة كبيرة، مع نقص توفرها، والذي نتج عنه إعدام المربين الكتاكيت خلال الساعات الماضية، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي.

وقال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي في وقت سابق، إن هناك أزمة في قطاع الدواجن والبيض تهدد بخروج عدد كبير من المربين وخاصة صغارهم من المنظومة، بسبب عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعاره.

وأوضح أن ما تردد خلال الأيام الماضية، عن أن بعض المربين بدأوا في إعدام الكتاكيت أو التصرف في بيعها، صحيح نتيجة عدم توافر الأعلاف وهو ما يهدد منظومة الدواجن.

ووفقا لقول عبد العزيز السيد، فإن سعر طن الذرة الصفراء قفز إلى 11500 جنيه، وسعر طن الفول الصويا إلى 27 ألف جنيه.

وأوضح السيد أن الذرة الصفراء تمثل 70% من مكونات علف الدواجن.

ويتراوح متوسط سعر كرتونة البيض بين 70 و80 جنيهًا بالمزرعة، على أن يباع بالأسواق للمستهلك بمتوسط 85 جنيهًا، وفقا لقول السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

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