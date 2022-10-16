انت الان تتابع خبر فريق ليبي يتعرضون لـ "التخدير" قبل مباراة في إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الأخضر في بيان، "تعرضت بعثة فريق الأخضر للعديد من العراقيل من قبل فريق عزام التنزاني، من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب مجانًا وسهولة التنقل، وبعد تناول وجبة العشاء تعرض معظم أفراد الفريق إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن".وأضاف: "بعد إجراء التحاليل الازمة تبين أن السبب كان استنشاق مادة مخدرة تسبب الدوار وفقدان الاتزان وفقًا لتقرير المستشفى"، مردفاً: "لا يزال بعض أفراد الفريق في المستشفى حتى الآن".

وفاز الأخضر ذهابًا على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة، قبل انطلاق مباراة الإياب مساء الأحد.

