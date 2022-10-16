شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك فى المنتدى الأول للشباب "المصرى- السودانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المنتدى الأول للشباب المصري السوداني المُقام تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة وفد مكون من 50 شابا وفتاة يمثلون جميع الولايات السودانية.

واستهل الوفد برنامجه بزيارة منطقة الأهرامات.

ويستهدف المنتدى، بالأساس إلى توطيد أواصر الترابط والتعاون بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، واستخدام "الدبلوماسية الشبابية" كأداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، وذلك تفعيلًا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة المُوقّع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان (2019-2023) في 25 أكتوبر 2018 بمدينة الخرطوم.

جدير بالذكر أن برنامج المنتدى يتضمن العديد من ورش العمل التي تناقش عددًا من المواضيع المشتركة منها تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وسياسة ريادة الأعمال في البلدين، وآليات تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية بين البلدين.

حضر المنتدى عن التنسيقية كلٍ من: النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، مؤمن سيد، مصطفى جبر، محمود مدحت، نور الهدى المكاوي.